فيديوجراف.. الحياة تدب فى صحراء سيناء بمشروعات التنمية

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديوجراف أبرز المشروعات التنموية فى سيناء. وتمثلت المشروعات فى 18 تجمعا تنمويا زراعيا متكاملا، بالإضافة إلى تشييد 11 مجتمعا تنمويا بوسط سيناء و7 فى جنوبها. كما تم توفير مسكن 200 متر مع 5 أفدنة لكل منتفع، بالإضافة إلى جميع الوحدات السكنية كاملة المرافق والتجهيزات. وتم تخصيص 50% من التجمعات التنموية لأبناء سيناء، بالإضافة إلى إنشاء مرحلة ثانية بواقع 946 منزلا لاستيعاب زيادة المنتفعين.

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