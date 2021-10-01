8 سيارات إطفاء لإخماد حريق هائل بمخزن مواد بلاستيكية فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ورد للواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الرمل ثان يفيد نشوب حريق بمخزن بجوار كوبرى الألمان بمنطقة أبيس الرابعة. وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة نشوب حريق بمخزن أدوات مائدة ومواد بلاستيكية ملحق بمصنع بالمنطقة المشار إليها. وأسفر الحريق عن خسائر كبيرة بمحتويات المخزن وتلفيات بسيارتين نقل تابعين لإدارة التوزيع بالمصنع دون إصابات، وتم السيطرة على النيران وإخماد الحريق بواسطة 8 سيارات إطفاء. تحرر المحضر بقسم شرطة الرمل ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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