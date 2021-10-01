بطريرك الإسكندرية للروم يستقبل ممثل الاتحاد السودانى لكرة السلة

جدة - نرمين السيد - استقبل البابا ثيودروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، فى مقر بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا فى الإسكندرية لفريق كرة السلة اليونانى السودانى، الفائز ببطولة الجمهورية فى السودان، الذى أتى برفقة المتروبوليت سافا مطران النوبة والسودان، ممثل اتحاد كرة السلة فى السودان.





ورحب البابا ثيودوروس بالرياضيين، وأعرب عن سعادته بلقائهم فى مقر بطريركية الإسكندرية. بعد ذلك، أشار غبطته بشكل خاص إلى السودان، منطقة النوبة التاريخية، ووازى أهمية الثقافة النوبية القديمة للمنطقة الأفريقية، مع دور الثقافة اليونانية القديمة ومصر القديمة فى الثقافة العالمية، بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى العنصر اليونانى بالسودان، والذى يتم الحفاظ عليه حتى يومنا هذا فى الخرطوم وجومبا وواوا، مما يبقى المجتمعات والكنائس الأرثوذكسية حية فى تلك المناطق. وأخيرا، قدم الرياضيون السودانيون للبطريرك درع تذكارى بشعار فريقهم. ومن جانبه منح غبطته ممثل اتحاد كرة السلة السودانى، ميدالية الرسول مرقص، لجميع أعضاء البعثة الرياضية قدم صور الرسول مرقص.

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