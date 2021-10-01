انت الان تتابع تفاصيل خبر آليات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 بالخطوات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهدت خدمات الاستعلام عن مخالفات المرور في الآونة الأخيرة تطور كبير في منظومة الخدمات الرقمية بعد انتشار فيروس كورونا وحرصًا من وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وإتباع التدابير الاحترازية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، قامت بطرح العديد من خدمات عن طريق الموقع الرسمي للنيابة العامة ومنها الاستعلام عن مخالفات المرور عن طريق المنصات الحكومية مجانًا. ويتضمن الموقع الحكومي المختص بالخدمات المرورية طريقتان للاستعلام عن المخالفات المرورية.

الاستعلام عن المخالفات عن طريق الرقم القومي

الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة.

ثم اختيار خدمات المرور.

تحديد الاستعلام عن مخالفات المرور لرخص المركبات بالرقم القومي.

إدخال الرقم القومي.

اضغط على إظهار تظهر المخالفات المسجلة.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور عن طريق رقم اللوحة المعدنية للمركبة

الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة.

الضغط على تبويب خدمات المرور.

اختيار تبويب الاستعلام ثم حدد نوع الاستعلام عن المخالفات المرورية.

تحديد إدارة المرور التابع لها رخص القيادة أو رخص المركبة.

إدخال بيانات اللوحة المعدنية للسيارة.

الضغط على إجمالي المخالفات.

يظهر إجمالي قيمة المخالفات المستحقة.

ثم اختيار طلب استخراج شهادة سد للغرامات.

ثم اضغط على موافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية.

استكمال البيانات الشخصية الخاصة بمقدم الطلب.

طريقة سداد القيمة المستحقة لمخالفات المرور

وحرصا من الحكومة على تسهيل سداد القيمة المستحقة للمخالفات المرورية فهناك العديد من الطرق للاختيار منها السداد الإلكتروني عن طريق بطاقات الائتمان، ومن خلال ماكينة فوري المتواجدة بجميع أنحاء الجمهورية ويشترط إدخال الرقم القومي والرقم الشخصي ورقم اللوحة المعدنية والشحن بالقيمة المستحقة كاملة. ترسل شهادة المخالفات على عنوانك المدون. وكذلك الدفع النقدي عند استلام شهادة المخالفات.

خطوات التظلم على مخالفات المرور

1ـ الدخول على موقع النيابة العامة والضغط على خدمة المرور ثم على أيقونة الخاصة بالتظلمات.

2ـ كتابة الرقم القومي في الخانة المطلوبة، ثم الضغط على تفاصيل المخالفة.

3ـ يظهر على الشاشة المخالفات التي سجلت على السيارة، حدد نوع المخالفة التي ترغب في التظلم عليها، ثم الضغط على كلمة تظلم.

4- يظهر على الشاشة الشروط الخاصة بالخدمة اضغط على كلمة موافق.

5- قوم بإدخال البيانات الشخصية في ثم أضغط على إرسال.

6- يظهر على الشاشة صورة إيصال التظلم الناتج عن الاستعلام عن مخالفات المرور، ورقم الطلب، قم بحفظ الرقم لاستخدامه في متابعة طلب التظلم.