للمرة الثانية نادي الصيد يكرم هداية ملاك وسيف عيسي

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كشفت الدولية المصرية هداية ملاك بطلة التايكوندو عن سعادتها بحفل تكريمها في نادي الصيد اليوم وللمرة الثانية، بعد فوزها ببرونزية أولمبياد طوكيو 2020.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقالت هداية ملاك خلال الحفل: "سعيدة جدا بتكريمي ويارب أيامنا كلها تبقى حفلات وتكريمات؛ خاصة أنها المرة الثانية التي يتم تنظيم حفل لتكريمي داخل نادي الصيد بعدما تم تكريمي عقب أولمبياد ريو دي جانيرو 2016".

هداية ملاك

وأكدت هداية ملاك أنها يتواصل العمل خلال الفترة المقبلة والاجتهاد لمواصلة الإنجازات.

ونجحت هداية ملاك بطلة نادى الصيد، فى الحصول على الميدالية البرونزية، فى منافسات وزن 67 كيلو لتحقق ثانى ميدالية أوليمبية فى تاريخيها بعد الميدالية التى حققتها فى أولمبياد ريو دى جانيرو، بالإضافة إلى حملها علم مصر فى حفل انطلاق دورة الألعاب في طوكيو لتصبح أول سيدة مصرية تحمل العلم المصري في هذا المحفل العالمي.

هداية ملاك وسيف عيسي

جدير بالذكر أن هداية ملاك بطلة نادي الصيد، نجحت في الحصول على الميدالية البرونزية ، في منافسات وزن 67 كيلو لتحقق ثاني ميدالية أوليمبية في تاريخيها بعد الميدالية التي حققتها في أولمبياد ريو دي جانيرو، بالإضافة إلى حملها علم مصر في حفل انطلاق دورة الألعاب في طوكيو لتصبح أول سيدة مصرية تحمل العلم المصري في هذا المحفل العالمي. ‎

كما نجح سيف عيسى، لاعب منتخب مصر ونادي الصيد، في اقتناص برونزية لمصر في التايكوندو في وزن 80 كيلو، ليحقق ثاني برونزية لمصر في المنافسات بعد هداية ملاك.

سيف عيسي

كما نجح سيف عيسى، لاعب منتخب مصر ونادى الصيد، فى اقتناص برونزية لمصر فى التايكوندو فى وزن 80 كيلو، ليحقق ثانى برونزية لمصر فى المنافسات بعد هداية ملاك.

‎وأعرب مجلس إدارة الصيد، عن كامل امتنانه لجميع أبطال نادينا العظماء وتقديره للمجهود الذى يبذلونه، ويسعى لدعم خطاهم فى مشوارهم الرياضى من أجل استكمال مسيرة أبطال نادينا على مر التاريخ ورفع اسم مصر فى المحافل العالمية.