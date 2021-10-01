/652827/عماد-متعب-أفشة-وشريف-من-العناصر-الأساسية-فكيف-يتم-إستبعادهم

أكد الدولي المصري عماد متعب مهاجم النادي الأهلى والمنتخب الأسبق أن ما جاء به البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الأول في استبعاد محمد شريف ومحمد مجدي أفشة من قائمة المنتخب الوطني، لمواجهتي ليبيا خطأ كبير.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واستبعد محمد مجدى أفشة ومحمد شريف من قائمة المنتخب الوطنى التي أعلنها البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني استعدادا لمباراتي ليبيا المقرر لهما يومي 8 و 11 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

تصريحات عماد متعب

وقال متعب في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2 إنه تفاجأ من استبعاد ثنائى الأهلى من قائمة المنتخب الوطنى، موضحاً أنه لابد من خروج الجهاز الفني لتوضيح وجهة النظر، خصوصاً أن "أفشة" و"شريف" من العناصر الأساسية والركائز القوية".

وأضاف: "قرار استبعاد ثنائى الأهلى غريب وغير منطقى عدم وجودهم".

واختتم: "عن منح شارة قيادة المنتخب لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد انضمام أحمد فتحى، من اللاعبين الكبار الذين يمتلكون خبرات كبيرة وقرار تنازله عن الشارة ربما يكون قرارا صعبا".

موعد مباراة مصر وليبيا

ويلتقي المنتخب المصري مع المنتخب الليبي الجمعة القادمة في الساعة التاسعة مساء، في لقاء ذهاب دور المجموعات بتصفيات إفريقا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ويشهد على المباراة ملعب برج العرب بالإسكندرية، وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء.

قائمة منتخب مصر أمام ليبيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

وفاز منتخب مصر في المباراة الأولى على أنجولا بهدف نظيف، وتعادل في المباراة الثانية مع الجابون بهدفٍ لكل فريق، ليصبح رصيده 4 نقاط في المركز الثاني.

أما منتخب ليبيا فقد فاز في الجولة الأولى على الجابون بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة، وانتصر على أنجولا في المباراة الثانية ليتصدر المجموعة بست نقاط.