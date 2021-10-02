جدة - نرمين السيد - وكتب الدكتور طارق شوقى، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء الجمعة: "تنويه وتأكيد، يبدأ العام الدراسى 2021-2022 يوم السبت 9 أكتوبر بإذن الله ويكون عام دراسى منتظم بحضور كامل وتسجيل للحضور". وتابع: "الغياب والحضور وجوبى وليس اختيارى مع تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم: بدء العام الدراسى فى 9 أكتوبر بشكل منتظم وحضور كامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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