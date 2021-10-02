آخر اليوم.. تفاصيل التحويلات المرورية بالجيزة بسبب أعمال الصيانة والإنشاءات

جدة - نرمين السيد - كشف محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ الراديو 9090، تفاصيل التحويلات المرورية بمحافظة الجيزة، بسبب أعمال صيانة فى كوبرى الجيزة المعدنى، وكوبرى 15 مايو، وأعمال إنشاء كوبرى الواحات.





وأضاف صابر، خلال مداخلة لـ برنامج "آخر اليوم"، المذاع على موجات الراديو 9090، أن هناك تحويلات مرورية نتيجة أعمال الصيانة فى الفواصل المعدنية أعلى كوبرى 15 مايو، مشيرا إلى أنه تم التنسيق بين الشركة المنفذة للصيانة، والإدارة العامة لمرور الجيزة، لوضع اللوحات التحذيرية الإشارية اللازمة بمحيط الأعمال، وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الشركة المنفذة ستقوم بأعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية لمنازل كوبرى 15 مايو، فى الاتجاه المقبل من مناطق القاهرة، وتحديدا المنازل المؤدية إلى مسرح البالون وشارع أحمد عرابى، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

ونبه صابر بأن الأمر سيستلزم غلق جزئى لكل منازل كوبرى 15 مايو المشار إليها بالتبادل لمدة 3 أيام فقط، وهذا بداية من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر، حتى الساعة 5 صباحا يوم الأحد الموافق 3 أكتوبر دون تعطيل حركة المرور.

ولفت محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ الراديو 9090، إلى وجود أعمال إنشاء مشروع كبرى سيارات بتقاطع طريق الواحات مع مشروع الإسكان الاجتماعى والمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر لرفع كفاءة الطريق.

وبين أن هذا الأمر سيتم غلق كلى طريق الواحات فى الطريق القادم من منطقة الفيوم اتجاه مدينة الواحات، وتحديدا فى المنطقة المحصورة بين ميدان الواحات حتى ما قبل نقطة تفتيش الميزان الأمنية، لمدة 30 يوما ابتداء من الساعة 12 صباح اليوم حتى صباح يوم الأحد الموافق 31 أكتوبر، على أن تكون الأعمال على مدار اليوم لمدة 24 ساعة.

وشدد صابر على أن هناك أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسى الخاصة بكوبرى الجيزة المعدنى، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، والوصول إلى أعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبرى، فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

وأكد محمد صابر أن الأمر سيستلزم غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى الأعلى، بواقع غلق حارة واحدة فقط ولمدة 3 أيام، ابتداء من الساعة 10 صباح يوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر، حتى الساعة 5 صباحا يوم الأحد الموافق 3 أكتوبر، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، علما بأن أعمال الإغلاق ستتم بالتناوب على مدار ساعات العمل دون تعطيل الحركة المرورية.

واختتم صابر حديثه بالقول إن أحمد راشد، محافظ الجيزة، وجه رئيس حى جنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق، بالمتابعة الميدانية للأعمال واتخاذ اللازم لإنجازها بالتنسيق مع الشركة المنفذة.