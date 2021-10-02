الحضور وجوبي.. التعليم تكشف موعد بداية الدراسة للعام الجديد

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن العام الدراسي 2021/22 سينطلق يوم السبت 9 أكتوبر، وسيكون عام دراسي منتظم بحضور كامل، وتسجيل للحضور والغياب، والحضور وجوبي وليس اختياري، مع تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، وفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.

وكانت الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد الصادرة من وزارة الصحة والسكان، أكدت أن الجهات المسئولة عن الدراسة وحضور الطلاب فى المدارس وهى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد ترى تخفيض أيام الدراسة لكل صف دراسى مما يساعد على تقليل الكثافات الطلابية طبقا لظروف كل مدرسة كإجراء وقائى بسبب فيروس كورونا.

وشددت الخطة الوقائية على ضرورة حصر الغياب اليومى للطلاب وإبلاغ الزائرة الصحية به، موضحة أنه فى حالة وجود أى نشاط يتطلب فيه تقسيم الطلاب إلى مجموعات مع تقليل عدد الطلاب فى كل مجموعة.

وأوصت الخطة الوقائية بضرورة تواجد المعلم قبل الطلاب داخل الفصول لتنظيم دخول الطلاب وجلوسهم على المقاعد ويجلس كل طالب على ديسك منفصل مع مراعاة عدم التزاحم وعند الحصة يجب أن يحافظ المعلم على التباعد الجسدى بينه وبين الطلاب عند التحرك بينهم .

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حالات غلق الفصول والمدارس للتعامل مع حالات كورونا مع بدء العام الدراسي الجديد، موضحة أنه في حال حدوث أكثر من حالة مؤكدة من نفس الفصل خلال أسبوعين يتم غلق الفصل لمدة 28 يوما بقرار من الإدارة الصحية وفى حالة غلق أكثر من فصل في المدرسة خلال أسبوعين يتم غلق المدرسة كاملة لمدة 28 يومًا.

وأوضحت الوزارة أنه حالة غلق مدرسة متواجدة بمجمع مدارس وظهور حالات أخرى في عده مدارس بنفس المجمع يتم غلق مجمع المدارس لمدة 28 يومًا وعند فرض حجر صحي على القرية أو المدينة يتم غلق المدارس في القرية أو المدينة لحين انتهاء الحجر الصحي المفروض.

وشددت الوزارة أنه في حالة صدور توصيات من لجنة إدارة الأزمات بعد متابعة الوضع الوبائي بأي محافظة يتم غلق مدارس المحافظة لمدة 28 يوماً كحد أدنى.

وأصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كتاًبا دوريًا بشأن التدابير والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا لبدء العام الدراسى الجديد 2021/ 2022.