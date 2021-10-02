/652828/حسام-المندوه-محمد-الأتربي-لن-يترشح-لانتخابات-الزمالك-واللجنة-الحالية-لم-تحسم-قرارها

أكد حسام المندوه، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن باب الترشيح لانتخابات الزمالك سوف يبدأ من يوم السبت ولمدة 8 أيام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" بعد غلق باب الترشح سيكون هناك 3 أيام لفرز المرشحين، ومعرفة ما إن كان هناك سوف يتم استبعادهم أم لا، والإعلان بعد ذلك عن القائمة النهائية، ومن يرى أن قرار إبعاده غير صحيح سيتواجد باللجنة الأولمبية لمتابعة الأمر".

وزاد" الانتخابات ستكون باللائحة الإسترشادية، ومجلس الزمالك الحالي سيعلن الموقف النهائي للترشح للانتخابات خلال الفترة القادمة، والأهم هو التواجد مع مجموعة تستطيع تقديم النجاح لنادي الزمالك".

وواصل" لم يتم الاستقرار على الترشح لانتخابات الزمالك القادمة، ومحمد الأتربي أعلن أنه لن يترشح لانتخابات نادي الزمالك وأعلن هذا الأمر من فترة".

وأكمل" اللجنة الحالية من الممكن أن تشرف على الانتخابات، فالمجالس المنتخبة التي ترشح نفسها تشرف عليها، ولكن لإبعاد أي شبهات سيتم تعيين من هم لم يترشحوا لانتخابات الزمالك القادمة للإشراف على المرحلة المقبلة، وانتخابات الزمالك ستكون تحت إشراف القضاء".

واختتم" الأمور هادئة للغاية داخل نادي الزمالك حالياً، وكل الأمور تسير بشكل جيد لإقامة انتخابات الزمالك في موعدها القادم يوم في شهر نوفمبر، وعدد أعضاء الجمعية العمومية حوالي 90 ألف عضو، وتقام الانتخابات على يوم واحد".

ميتشو: فشلت في تدريب الزمالك بسبب عدم وجود الروح والحماس بين اللاعبين عكس ما يحدث حالياً

كشف ميلوتين ميتشو، مدرب الزمالك السابق، عن الأسباب الحقيقة التي دفعته للرحيل عن نادي الزمالك خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" سعدت للغاية بتواجدي في الدوري المصري عبر بوابة نادي الزمالك، وكانت من المحطات الهامة في مسيرتي التدريبية، ولكن الأمور لم تكن على ما يرام، ولكنني أحترمك الجميع في النادي ومازالت علاقتي جيدة بهم".

انتخابات الزمالك

وواصل" تواصلت مع باتريس كارتيرون مدرب الفريق الحالي وقدت له التهنئة على الفوز ببطولة الدوري المصري، فهو من أفضل المدربين المتواجدين حاليا في البطولة ويمتلك سيرة ذاتية كبيرة للغاية".

وتابع" خلال التفرة التي كنت أدرب فيها الزمالك، لم يكن الحماس متواجد داخل الفريق وواجهت مشاكل عديدة، أدت لعدم نجاح التجربة، وكان هناك تقصير من الإدارة وكانت صعبة للغاية، مقارنة بالفترة الحالية مع باتريس كارتيرون".

وزاد" لسوء الحظ رحلت عن نادي الزمالك، ولكنني سعيد بالنجاحات التي حققها الفريق خلال السنوات الأخيرة، وآخرها بطولة الدوري، فهذا الأمر أسعدني كثيرا".

وأردف" لم تكن هناك أي مشاكل أو أزمات مع الإدارة، والفريق الفني كان يبذل مجهودا كبيرا من أجل النجاح، وطريقة اتخاذ القرارات كنت المسئول الأول دائما".

واختتم" عند رحيلي عن نادي الزمالك كان الرحيل بطريقة جدية ومحترفة بين الطرفين، وهذا ما يهم ولم تحدث أي مشاكل مع الإدارة وأتمنى لهم التوفيق دائما".