أشرف رشاد يعقد جلسة تحفيزية بلاعبي مستقبل وطن..ويؤكد: البداية هي المؤشر

/652831/أشرف-رشاد-يعقد-جلسة-تحفيزية-بلاعبي-مستقبل-وطنويؤكد-البداية-هي-المؤشر

عقد المهندس أشرف رشاد الأمين العام لحزب مستقبل وطن،النائب الأول لرئيس الحزب، ممثل الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والرئيس الشرفي لنادى مستقبل وطن جلسة ودية تحفيزية مع إدارة النادى والجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم وبحضور جميع اللاعبين فى إطار دعمه للفريق واللاعبين ولكافة المنظومة قبل إنطلاقة الموسم الكروى للدرجة الثالثة لكرة القدم والمقرر لها بعد غد السبت.

ووجه المهندس أشرف رشاد، الشكر لجميع الحاضرين وعلى رأسهم المهندس أحمد الجندى رئيس مجلس إدارة النادي والجهاز الفنى للفريق بقيادة محمد حسن المدير الفنى لمستقبل وطن، والذى يحمل على عاتقه آمال الصعود للدرجة الثانية فى الموسم التالى، كما وجه الشكر لكافة اللاعبين،مؤكداً على انه يثق تماماً فى المجموعة الحالية بشكل عام والهدف واحد أمام الجميع وهو "الروح والصعود".

واستشهد أشرف رشاد بمقولة فى المجال السياسي وهي: البداية هى المؤشر" بمعنى أن نتيجة أول مباراة للفريق ونتائجه الإيجابية ستحدد الكثير من الأمور وستترجم كل ما سبق من تدريب وتركيز وتخطيط فني وبدني وإداري ولذلك لابد من أن نترجم هذا إلى فوز مباراة تلو الأخرى.

وقال المهندس أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن هناك أكثر من فريق فى الدرجة للثالثة لكرة القدم يمثلون عنصر قوة ومنافسين أقوياء وبالتالى لابد أن نواجه القوة بالقوة والسعى باستمرار إلى الفوز فى كل مباراة من أجل تحقيق حلم الصعود إلى الدرجة الثانية الموسم التالى، مؤكداً على ثقته الكاملة بتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن "الروح والعزيمة" شرط أساسى فى تحقيق الفوز بكل مباراة، حتى وان لم تبدأ المباراة بشكل اساسى، فتأكد انك جزء من النجاح والمنظومة.

وأختتم ممثل الأغلبية بالبرلمان حديثه بدعمه للاعبين والجهاز الفنى،مضيفا" أنه حان الآن وقت الجد وكل ما سبق من تدريبات ومباريات ودية انتهت ونحن على موعد إنطلاق موسم جديد وبالتالى ما مضى.. مضى، ونحن فى الآن"، مشيراً إلى أن مستوى الفريق خلال المباريات الودية السابقة كانت جيدة حتى وإن كانت النتائج تنتهى بالتعادل مع المنافس لكن الأهم المباريات الرسمية المقبلة

ومن جانبه رحب المهندس أحمد الجندى، رئيس نادى مستقبل وطن، باالمهندس أشرف رشاد الأمين العام للحزب لحضوره الجلسة الودية التحفيزية للجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم ولجميع اللاعبين قبل بداية الموسم الكروى المنتظر بعد غد لموسم دورى الدرجة الثالثة لكرة القدم.

وتحدث المهندس احمد الجندى عن أهمية حماس وروح الفريق فى المباريات الرسمية بدروى الدرجة الثالثة بقيادة كابتن محمد حسن الذى تعاقد معه مستقبل وطن فى الفترة السابقة، مشيرا الى ان الجميع على قلب رجل واحد وهدف واضح وهو الصعود إلى دورى الدرجة الثانية فى الموسم التالى.

وقال المهندس احمد الجندي أن الإدارة لم ولن تقصر مع أي فرد داخل منظومة مستقبل وطن مؤكداً على مصطلح "عائلة مستقبل وطن" الذى أشار لها المهندس رشاد خلال حديثه وأضاف الجندى أننا نعمل من أجل رفع اسم مستقبل وطن عاليةً فى كافة الأنشطة والألعاب ليس فقط فى الفريق الأول.

وأشار المهندس إلى أن قوة الفريق الأول تعطى دافع قوى لباقي عناصر المنظومة فى الناشئين وبالتالي لابد من حُسن ضربة البداية فى الموسم الجديد والتركيز على أهداف الفترة الحالية ومذاكرة كل مباراة جيدًا من أجل تحقيق الفوز .

وأختتم المهندس تصريحاته بأن الفريق خاض فترة تدريب قوة قبل بداية الموسم ويأمل الجميع فى ترجمة هذه الفترة خلال المباريات الرسمية من خلال تحقيق الفوز وإثبات شخصية وقوة الفريق واسم مستقبل وطن أمام المنافسين أيًا كان اسم الخصم.