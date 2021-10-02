التعليم العالى : ممنوع دخول الطلاب الجامعات دون تلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حصاد الأسبوع المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المجلس الأعلى للجامعات أعلن عن شرط أساسى وهو حصول الطالب على اللقاح قبل دخوله الجامعة بالعام الدراسى الجديد.
وشدد على أنه لن يدخل طالب لم يتلق اللقاح، وكذلك فى المدن الجامعية، ومراكز الصحة بدأت فى استقبال طلبة الجامعات لتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا من خلال 100 مركز على مستوى الجمهورية".
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