مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا .. الأرصاد تتوقع طقس اليوم : عظمى القاهرة 30

جدة - نرمين السيد - أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس اليوم السبت، إذ تشهد البلاد طقسا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد.





وتوقع خبراء الأرصاد أن يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد ده حتى شمال الصعيد معتدل الحراره على باقى الأنحاء. وعن الظواهر الجوية المصاحبة لطقس غدا تظهر شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهره الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. ويتوقع الخبراء عن فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة مين السواحل الغربية على فترات متقطعه 30 % تقريبا. ومن المتوقع نشاط الرياح شمالية غربية على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وعلى نسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم كالتالى: القاهرة الكبرى 86-30 السواحل الشمالية -90 40 شمال الصعيد 40-25 جنوب الصعيد 30-15 وبالنسبة لدرجات الحرارة العظمى والصغرى غدا: القاهرة 30 - 21 الإسكندرية 27 - 21 وادى النطرون 28 - 20 طنطا 30 -21 شبين الكوم 30 -21 دمنهور 28 -21 بلطيم 28 - 21 مطروح 26 - 22 السلوم 27 -21 سيوه 28 - 20 بورسعيد 29 - 23 دمياط 29 - 22 الزقازيق 30 - 21 المنصورة 29 - 20 الإسماعيلية 30 - 20 السويس 30 - 21 العريش 30 - 21 رفح 30 - 20 رأس سدر 30 - 22 نخل 28 - 18 نويبع 29 - 25 طابا 27 - 22 كاترين 27 - 14 الطور 30 - 24 شرم الشيخ 33 - 26 الغردقة 33 - 25 مرسى علم 31 - 25 الفيوم 31 - 21 بنى سويف 31 - 21 المنيا 31 - 21 أسيوط 32 - 20 سوهاج 33 - 22 قنا 34 - 23 الأقصر 35 - 23 أسوان 36 - 24 إدفو 36 - 24 أبو سمبل 36 - 23 الوادى الجديد 34 - 20 شلاتين 33 - 23 أبو رماد 32 - 24 حلايب 30 - 24 رأس حدربة 30 - 25

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