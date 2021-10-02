/652834/مواعيد-مباريات-اليوم-السبت--والقنوات-الناقلة

تقام اليوم السبت العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مواجهة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون فى الدورى الإنجليزى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي تقام مباراة مانشستر يونايتد أمام فريق إيفرتون في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium تشيلسي أمام ساوثهامتون في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium ليدز يونايتد أمام واتفورد في تمام الساعة الرابعة عصرا وولفرهامبتون أمام نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة الرابعة عصرا بيرنلي أمام نوريتش سيتي في تمام الساعة الرابعة عصرا برايتون أمام آرسنال الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium مواعيد مباريات الدوري الإسباني تقام مباراة أوساسونا أمام فريق رايو فاليكانو في تمام الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports Connect ريال مايوركا أمام ليفانتي في تمام الساعة الرابعة والربع عصرا على قناة beIN Sports Connect قاديش أمام فالنسيا في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports Connect أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports Connect مواعيد مباريات الدوري الإيطالي ساليرنيتانا أمام جنوى في تمام الساعة الثالثة عصرا تورينو امام يوفنتوس في تمام الساعة السادسة مساء ساسولو أمام انتر ميلان في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء

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