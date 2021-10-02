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مواعيد مباريات اليوم السبت .. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مواجهة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون فى الدورى الإنجليزى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

تقام مباراة مانشستر يونايتد  أمام فريق إيفرتون في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

تشيلسي أمام ساوثهامتون  في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ليدز يونايتد أمام واتفورد في تمام الساعة الرابعة عصرا        

وولفرهامبتون أمام نيوكاسل يونايتد  في تمام الساعة الرابعة عصرا            

بيرنلي أمام نوريتش سيتي في تمام الساعة الرابعة عصرا      

برايتون أمام آرسنال  الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium          

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني     

تقام مباراة أوساسونا  أمام فريق رايو فاليكانو في تمام الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports Connect                

ريال مايوركا أمام ليفانتي في تمام الساعة الرابعة والربع عصرا على قناة beIN Sports Connect                  

قاديش أمام  فالنسيا في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports Connect

أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports Connect        

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ساليرنيتانا أمام جنوى في تمام الساعة الثالثة عصرا      

تورينو امام يوفنتوس في تمام الساعة السادسة مساء    

ساسولو أمام  انتر ميلان في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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