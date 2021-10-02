/652835/تعرف-على-موعد-مباراة-مانشستر-يونايتد-ضد-إيفرتون-والتشكيل-المتوقع

يستضيف مانشستر يونايتد فريق إيفرتون، في الواحدة والنصف من ظهر اليوم السبت، على ملعب "أولد ترافورد"، في افتتاح مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل مانشستريونايتد المتوقع

في حراسة المرمي:دافيد دي خيا لوك شاو – إريك بايلي – رافاييل فاران – آرون وان بيساك فريد – سكوت ماكتوميناي بول بوجبا – برونو فيرنانديش – ميسون جرينوود كريستيانو رونالدو.

حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز على الفريق الإسباني فياريال، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

وقلب مانشستر يونايتد تأخره في النتيجة أمام فياريال إلى الفوز بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت في ملعب أولد ترافورد اليوم الأربعاء في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا.

اهداف مانشستر يونايتد في المباراة

افتتح باكو ألكاسير أهداف المباراة في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك يونايتد التعادل عن طريق تسديدة رائعة للغاية من أليكس تيلليس من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل رونالدو هدفا قاتلا ليخطف به الانتصار المثير ليونايتد.

بتلك النتيجة حصد يونايتد أول ثلاث نقاط له في البطولة ليحتل المركز الثالث في المجموعة بالتساوي مع يانج بويز لكن فارق المواجهات المباشرة صب في مصلحة الفريق السويسري.

ويتصدر أتالانتا المجموعة بأربع نقاط، ويأتي فياريال رابعا بنقطة واحدة.

يذكر أن ذلك أول انتصار في تاريخ مواجهات الفريقين في دوري الأبطال بعدما انتهت كل مبارياتهم السابقة بالتعادل السلبي.

تاريخ استثنائي لرونالدو

واحتفل رونالدو اليوم في المباراة بوصوله للمباراة رقم 178 في دوري الأبطال لينفرد بالرقم القياسي كأكثر من خاض مباريات في البطولة.

وكان رونالدو تعادل في المباراة السابقة مع زميله السابق في ريال مدريد إيكر كاسياس.

وسجل رونالدو هدفا ثانيا له في ثاني مشاركاته الأوروبية مع يونايتد منذ عودته للفريق الصيف الماضي.

ويتربع رونالدو على عرش هدافي دوري الأبطال برصيد 136 هدفا ويليه ليونيل ميسي بـ121 هدفا.