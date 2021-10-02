/652836/موعد-مباراة-أتلتيكو-مدريد-وبرشلونة-في-الدوري-الإسباني

يدخل فريق برشلونة الاسباني ضيفاً على نظيره فريق اتلتيكو مدريد، والتي من المقرر إقامتها في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت على ملعب على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل الروخي بلانكوس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني 2021-2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل برشلونة المتوقع

في حراسة المرمي:مارك أندريه تير شتيجن سيرجينيو ديست - رونالد أراوخو - إريك جارسيا - سيرجينيو ديست فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – بيدري ممفيس ديباي - لوك دي يونج - فيليبي كوتينيو.

تقارير كاتالونية

وحسب مجلة "le10sport" الفرنسية نقلًا صحيفة "El Nacional" الكتالونية، فإن برشلونة يريد التعاقد مع محمد صلاح بنهاية الموسم الحالي.

وقالت الصحيفة إن لابورتا يشعر بخيبة أمل من أداء المُهاجم الهولندي لوك دي يونج، ويفكر جديًا في ضم محمد صلاح.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يأمل أن يوافق ليفربول على التفاوض لبيع محمد صلاح، لتجنب رحيله بالمجان عن الريدز.

محمد صلاح لديه عقد مع ليفربول ينتهي بعد عامين في الثلاثين من يونيو 2023، ولكن مو لم يتوصل إلى اتفاق مع إدارة الريدز بشأن التجديد بسبب المطالب المادية لـ صلاح.

تعادل برشلونة

تعادل فريق برشلونة الإسباني أمام غرناطة، بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الخامسة، وأقيمت المباراة على ملعب كانو نو معقل البلوجرانا.

تقدم دومينغوس دوراتي لفريق غرناطة مع مطلع الدقيقة الثانية، بينما أحرز رونالد آروخو هدف التعادل لأًحاب الأرض في الدقيقة 90.

بهذا التعادل يصل برشلونة للنقطة رقم 8 ويتبقى له مباراة مؤجلة، ويصل للمركزالسابع، بعد نهاية الجولة الخامسة، فيما وصل فريق غرناطة للنقطة الثالثة ويتواجد في المركز الـ 17 للدوري الإسباني.

قدم فريق برشلونة أداء متوسط خلال أحداث المباراة ولم يظهر لاعبو الفريق بالشكل المطلوب، وفاجئ غرناطة أصحاب الأرض وتمكنوا من الحصول على نقطة مستحقة.

ويرجع آخر تعادل بين برشلونة وغرناطة لعام 1974 على ملعب كامب نو.