/652839/موعد-مباراة-تشيلسي-أمام-ساوثهامبتون-بالدورى-الإنجليزى

يستضيف تشيلسي نظيره فريق ساوثهامبتون، في الرابعة من عصر اليوم السبت، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الحالي 2021-2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

من المقرر أن يتم نقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 6 جولات برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وخسارة.

في المقابل، يعاني ساوثهامبتون بشكل واضح هذا الموسم، ولم يحقق الفريق أي فوز واكتفى بـ4 تعادلات وخسر مرتين، وجمع 4 نقاط في المركز الـ16 بين 20 فريقا.

نتيجة مباراة تشيلسي وتوتنهام

تمكن نادي تشيلسي الإنجليزي من تحقيق الفوز علي حساب نادي توتنهام بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما علي أرضية ملعب نادي توتنهام هوتسبير ضمن فعاليات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطرالتعادل السلبي علي مجريات الشوط الأول من المباراة ثم في الدقيقة50 من الشوط الثاني تمكن البرازيلي تياجو سيلفا من إفتتاح أهداف اللقاء بهدف لصالح تشيلسي من رأسية رائعة.

ثم أضاف الفرنسي كانتي هدف تشيلسي الثاني في الدقيقة 57 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة 2-0 لصالح نادي تشيلسي.

ثم أضاف روديجار الهدف الثالث لصالح نادي تشيلسي لتصبح النتيجة 3-0 .

بهذه النتيجة عزز نادي تشيلسي رصيدة من النقاط إلي13 نقطة محتلاً بها المركز الثاني خلف نادي ليفربول صاحب المركز الأول بنفس عدد النقاط 13 نقطة.