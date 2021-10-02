متابعة السيسى لأعمال توسعة الدائرى تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - ففى (الأهرام) وتحت عنوان (رفع كفاءة الطرق لتخفيف التكدس المرورى)، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسى قام، أمس، بجولة تفقدية لأعمال توسعة الطريق الدائرى، وكذلك عدد من المحاور والطرق الجديدة فى منطقة مطار القاهرة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس تفقد، خلال جولته، أعمال التطوير والتوسعة فى المحاور المحيطة فى القطاع الجغرافى بمطار القاهرة الدولى، خاصة محور الأوتوستراد، وكذلك توسعة ورفع كفاءة جميع الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة بمنطقة شيراتون، لتخفيف حدة التكدس المرورى للمركبات، وتحقيق سلاسة تنقل المواطنين من المنطقة وإليها مع ربطها بالمحاور الرئيسية.

وأضاف أن الرئيس تفقد أيضا سير الموقف التنفيذى بتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائرى المحيط بالقاهرة الكبرى، خاصة القطاع الممتد من محور الأوتوستراد بشرق القاهرة إلى منطقة المنيب، ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه بدلا من 4 حارات، مع تزويده بكل الخدمات الضرورية، مشيرة إلى توقف الرئيس السيسى أثناء الجولة التفقدية، ليناقش المسؤولين فى مواقع العمل بشأن تفاصيل الخطوات الإنشائية وتوقيتات التنفيذ.

أما صحيفة (أخبار اليوم) تناولت تدوينة السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية - عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى بمناسبة اليوم العالمى لكبار السن - والتى أكدت خلالها على اهتمام الدولة المستمر بكبار السن.

وقالت السيدة انتصار السيسى "نعتز باليوم العالمى لكبار السن لنعبر عن تقديرنا للأجيال السابقة التى قدمت لنا الكثير من العطاء، لإسهامهم فى تنمية الوطن، ونؤكد على اهتمام الدولة المستمر بكبار السن وتوفير كافة متطلباتهم وسبل الدعم المختلفة".

وفى الشأن المحلى أيضا ركزت (الجمهورية) على تصريحات وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، والتى وجه خلالها المحافظات بالبدء فى تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهى والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية.

وطالب وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتطبيق قرار المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بكل حزم والتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى، للقيام بالحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية؛ للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح شعراوى، أن غرفة عمليات الوزارة ستقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات؛ للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الشتوية، كما جاء بالقرار الوزارى.

من جهتها، أشارت (المصرى اليوم) إلى خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لمواجهة فيروس "كورونا" استعدادًا لبدء العام الدراسى الجديد، مشيرة إلى أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن العام الدراسى الجديد سيكون نظاميا بالكامل، وسيتم تفعيل الحضور والغياب داخل المدارس حرصا على مصلحة الطلاب، مضيفا أنه جارٍ تطعيم المعلمين والإداريين فى التربية والتعليم، حيث تم تطعيم حتى الآن نحو 900 ألف معلم وإدارى، وجار استكمال باقى الأعداد الأسبوع المقبل.

وأضافت الصحيفة أن وزارة التعليم أعلنت تفعيل الخطة الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، حيث تضمنت تدريب الطلاب على غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 30 ثانية، وبصفة متكررة فى المدرسة قبل تناول أى طعام أو شراب وأثناء الفسحة وقبل دخول الفصل، وكذلك ارتداء الكمامة المناسبة بشكل صحيح، ومنع التزاحم ومراعاة التباعد الجسدى فى أتوبيسات المدارس وأثناء الصعود أو النزول من الفصول، وتضمنت التعليمات أن يجلس كل طالب فى "ديسك" منفصل أثناء الحصة، ويجب أن يحافظ المدرس على التباعد الجسدى بينه وبين الطلاب عند تحركه بين الطلبة.