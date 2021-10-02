اليوم.. العدل تنظم احتفالية كبرى بمناسبة عيد قضاة مصر

جدة - نرمين السيد - تنظم وزارة العدل، برئاسة المستشار عمر مروان، احتفالية كبرى، اليوم السبت، بمناسبة العيد الأول لقضاة مصر، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحديد يوم للقضاء المصرى فى الأول من أكتوبر من كل عام.





وقال المستشار عمر مروان، إنه سيتم خلال الاحتفالية تكريم عدد من شيوخ القضاة، وعدد من القضاة المتميزين.

وشهد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، الأسبوع الماضى، متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، ومتابعة جهود تطوير وزارة العدل وميكنة منظومة التقاضى على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس السيسى، بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضى، بما فى ذلك التطوير التقنى لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم، من أجل الإسراع فى إجراءات التقاضى والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة.

واستعرض وزير العدل، خلال الاجتماع أبرز ما تم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى شهر يونيو الماضى، خصوصًا ما يتعلق ببدء عمل المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة.

وأكد المستشار عمر مروان، أنه تم نقل 11 قاضية للعمل فى النيابة العامة اعتبارًا من بداية العام القضائى الجديد بداية أكتوبر، فضلاً عما انتهى إليه المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة من تعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة أيضًا اعتبارًا من بداية العام القضائى الجديد بمجلس الدولة.