غدا إجراءا انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب..وتحيا مصر يرصد أسماء رؤساء 25 لجنة بدور الإنعقاد الثاني

/652845/غدا-إجراءا-انتخابات-اللجان-النوعية-بمجلس-النوابوتحيا-مصر-يرصد-أسماء-رؤساء-25-لجنة-بدور-الإنعقاد-الثاني

يعقد مجلس النواب برئاسة المشتشار الدكتور حنفي الجبالي، الجلسة الثانية للمجلس غدا الأحد، فى الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، بعد أن يتم فتح الباب لتسجيل الرغبات، ويتم رفع أعمال الجلسة بعد لعقد الجلسة الثانية فى ذات اليوم الساعة الثانية عشرة ظهرًا حيث تتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض السادة الأعضاء.

وتعقد الجلسة الرابعة فى الساعة الثانية والنصف مساءً من يوم الأحد، لإعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس، بعد أن يتم إجرائها، ليتم عقد الجلسة الخامسة يوم الاثنين لنظر مـا يُستجد من أعمـال.

دوت الخليج يرصد ألية انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ألية تشكيل اللجان النوعية حيث نصت المادة 38 على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناءً على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

ونصت المادة 39 بأن يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة".

ونصت المادة 40 أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

وقالت المادة 41 أنه يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

كما أوضحت المادة 42 ان تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

دور الإنعقاد الثاني لمجلس النواب

وقالت مصادر لـ«موقع دوت الخليج»، أن الأحزاب والقوى السياسية بمجلس النواب، توافقت على أسماء رؤساء اللجان بمجلس النواب وذلك بدور الانعقاد الثانى، لاستكمال ومواصلة مهامهم بلجانهم المختصة رقابيا وتشريعيا بما يتوافق مع جهود مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال الفصل التشريعى الثانى.

ويأتى هذا التوافق فى ضوء انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب، المنتظر إجرائها غدا الأحد ، بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الدعوة للمجلس من أجل الانعقاد يوم السبت 2إكتوبر، حيث يرى أعضاء المجلس أهمية مواصلة اللجان النوعية، جهودها بدور الانعقاد الثانى بحسب ملفات كل منهم من أجل تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع تهدف فى النهاية صالح المواطن.

ويرصد موقع دوت الخليج أسماء رؤساء اللجان النوعية بدور الانعقاد الثاني بمجلس النواب في السطور التالية:

النائب طارق رضوان رئيسا للجنة حقوق الإنسان

النائب أحمد السجينى رئيسا للجنة الإدارة المحلية

النائب علاء عابد رئيسا للجنة النقل

النائب هشام الحصرى رئيسا للجنة الزراعة

النائب عماد سعد حمودة رئيسا للجنة الإسكان

النائب محمود حسين رئيسا للجنة الشباب والرياضة

النائب معتز محمود رئيسا للجنة الصناعة

النائب أحمد بدوى رئيسا للجنة الإتصالات

النائب فخرى الفقى رئيسا للجنة الخطة والموازنة

النائب أحمد سمير رئيسا للجنة الاقتصادية

النائب كريم درويش رئيسا للجنة العلاقات الخارجية

النائب عاطف ناصر رئيسا للجنة الإقتراحات والشكاوى

النائب سامى هاشم رئيسا للجنة التعليم

النائب يسري المغازي رئيسا للجنة الشئون العربية

النائبة نورا على رئيسا للجنة السياحة والطيران المدنى

النائب عادل عبد الفضيل رئيسا للجنة القوى العاملة

النائب على جمعة رئيسا للجنة الدينية

النائب أشرف حاتم رئيسا للجنة الشئون الصحية

النائب شريف الجبلي رئيسا للجنة الشئون الافريقية

النائب محمد مرعي رئيسا للجنة المشروعات الصغيرة

النائب حسام عوض الله رئيسا للجنة الطاقة والبيئة

النائب عبد الهادي القصبي رئيسا للجنة التضامن الاجتماعي

النائبة درية شرف الدين رئيسا للجنة الثقافة والأعلام

هذا وأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدول أعمال الجلسة الافتتاحية المقرر لها يوم السبت 2 من أكتوبر، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث من المقرر أن تبدأ الساعة الحادية عشرةصباحًا، وتتضمن قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (418) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، وقرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (322) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني.

وتضمن الجدول أيضا الإعلان الاعتــذارات، وهو أمر منوط بما يعتذر من الأعضاء عن الحضور، بجانب الرســــائل، وهى التى ترسل من الحكومة أو رئيس الجمهورية ليتم إحالتها للجان النوعية المختلفة.