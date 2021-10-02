الرئيس السيسي يحضر صباح اليوم احتفالية يوم القضاء المصري

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يقوم الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، بحضور احتفالية يوم القضاء المصري.
دوت الخليج يرصد حضور الرئيس السيسي احتفالية يوم القضاء المصري
تنطلق بعد قليل أعمال الجسلة الافتتاحية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث من المقرر أن تبدأ الساعة الحادية عشرةصباحًا، وتتضمن قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (418) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، وقرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (322) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني.
ومن المنتظر أن يعقد المجلس أيضا غدًا الأحد الجلسة الثانية فى الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، بعد أن يتم فتح الباب لتسجيل الرغبات، ويتم رفع أعمال الجلسة بعد لعقد الجلسة الثانية فى ذات اليوم الساعة الثانية عشرة ظهرًا حيث تتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض السادة الأعضاء.
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