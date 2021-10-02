لميس سلامة تستغيث بالجمهور: «ادعولي..جلدي بيقع في إيدي»..والسبب

/652841/لميس-سلامة-تستغيث-بالجمهور-ادعوليجلدي-بيقع-في-إيديوالسبب

تعرضت الإعلامية لميس سلامة لحادث مؤسف ومريع بسبب «مكواة الشعر» أو ما يطلق عليها «البيبي ليس»، اذ أنها أصبتها بحروق بالغة أسفرت عن تساقط جلدها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل إصابة الإعلامية لميس سلامة

لميس سلامة تتعرض لحريق في الجلد

أشارت لميس سلامة من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسيبوك”، بإحتياجها الشديد لدعاء الجمهور اذ أرفقت صورة لمكواة الشعر، وعلقت عليها موضحة: “وهي سخنة نااار بدل ما أمشيها على شعري فلتت من ايدي ومشيت على رقبتي..لاقيت في ثانيتها جلدي بيقع في إيدي وباقي رقبتي ملسوعة ونار بنهار من الوجع بصرخ”.

وتابعت مطالبة الجمهور بالدعاء لها: “والنبي دعوة حلوة لان أنا اصلا تعبانة بقالي يومين وماكنتش ناقصة”.

من هي لميس سلامة

لميس سلامة إعلامية ومقدمة برامج تليفزيونة، بدأت حياتها المهنية وهي فى سن 10 سنوات، حيث كانت تقدم برامج أطفال في التلفزيون المصري بالاسماعيلية، ثم توجهت لعمل البرامج الثقافية، حتى دخلت الكلية، ومنها انطلقت للعمل التلفزيوني المحترف فعملت مراسلة لقناة "المحور" لعدة سنوات من خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، ثم انتقلت إلى قناة "الحياة" لمدة 4 سنوات، كان لها تجربة مشاركة ناجحة في برنامج "مذيع العرب".

شاركت في أعمال فنية أبرزها ضيفة شرف في مسلسل "بعد البداية"، من خلال إذاعة النشرة لأكثر من خبر عن بطل المسلسل.

حوادث تعرض لها الوسط الفني خلال شهر سبتمبر

الجدير بالذكر أن شهر سبتمر مثل لعنة على عدد كبير من النجوم، اذ أنه تعرض العديد منهم لحوادث مريرة بدأت بنشوب الحريق داخل منازل الفنانين بالفنانة ميرفت أمين حين اندلع حريق هائل بالعقار التي تسكن به الفنانة في منطقة المهندسين، نتج عنه وفاة شخص نتيجة للاختناق، ووقعت الشقة المحترقة فوق شقة ميرفت أمين، وتم إخلاء كل السكان إلى السطح ومنهم الفنانة الكبيرة، وسريعا وصلت قوات الحماية المدنية وسيطرت على الوضع وأنقذت المواطنين.

وكشفت المصادر حينها عن نجاة الفنانة ميرفت أمين من الحريق، فضلا عن استقرار وضعها الصحي وعدم تأثرها بما حدث في الحريق رغم قرب شقتها من مكان إندلاع الحدث.

كما تعرض الفنان كريم أبو زيد لحادث سير شنيعة على الطريق الدائرى أدى إلى تحطم سيارته بشكل مريع، لكن بفضل العناية الإلاهية نجى الفنان من الموت.

فضلا عن الفنانة منة فضالي التي اندلع حريق في مطبخ منزلها أدى إلى إصابة ولدتها بحروق في يديها، والفنان حمادة هلال التي تعرضت زوجته وأولاده لحادث سير نتج عن إصابتهم.