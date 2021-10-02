/652843/اليوم-نظر-محاكمة-رانيا-يوسف-بتهمة-سب-وقذف-نزار-الفارس

تباشر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، نظر محاكمة الفنانة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف الإعلامي العراقي نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس

تفاصيل دعوى قضائية

ونصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس، بصفته وكيلا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف، يطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه لما بدر منها من سب وقذف وتشهير فى حقه على مواقع التواصل الاجتماعي«السوشيال ميديا».

«مع الفارس»

وأضافت الدعوى ، أن الإعلامي نزار الفارس أنه بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه «مع الفارس» وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات ولكنه فوجئ أنها تتهمة تارة بالتحرش بها وتارة أنه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا.

وعليه أنه ينتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني.