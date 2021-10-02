/652843/اليوم-نظر-محاكمة-رانيا-يوسف-بتهمة-سب-وقذف-نزار-الفارس
تباشر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، نظر محاكمة الفنانة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف الإعلامي العراقي نزار الفارس، ويطالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس
تفاصيل دعوى قضائية
ونصت الدعوى التى أقامها المستشار هيثم عباس، بصفته وكيلا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف، يطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه لما بدر منها من سب وقذف وتشهير فى حقه على مواقع التواصل الاجتماعي«السوشيال ميديا».
«مع الفارس»
وأضافت الدعوى ، أن الإعلامي نزار الفارس أنه بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه «مع الفارس» وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات ولكنه فوجئ أنها تتهمة تارة بالتحرش بها وتارة أنه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا.
وعليه أنه ينتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. نظر محاكمة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف نزار الفارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.