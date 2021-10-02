«هقول لربنا بحب الرقص..وبواظب على قراءة القرأن»..تصريحات متناقضة لفيفي عبده تثير الجدل

/652846/هقول-لربنا-بحب-الرقصوبواظب-على-قراءة-القرأنتصريحات-متناقضة-لفيفي-عبده-تثير-الجدل

فجرت الفنانة والراقصة فيفي عبدة عدة تصريحات جريئة أثارت غضب الجمهور في الساعات القليلة الماضيةـ وذلك أثناء حلولها ضيفة ببرنامج “مع الفارس”، الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نزار الفارسي.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات الفنانة فيفي عبده مع الفارس

تصريحات جريئة لفيفي عبده عن الرقص

قالت فيهم عبده بعذ التصريحات الجريئة التي تبرز مدى حبها لمهنتها وإقتناعها بها، مشيرة إلى عدم تفكيرها في الإعتزال نهائيا والتوبة لأنها لا تجد أن الرقص بأمر خاطئ يحتاج للتوبة منه، ونرصد في تلك السطور أبرز هذه التصريحات:

-لو قابلت رب العالمين هقوله بحب الرقص.

- باخد الطاقة الإيجابية من الرقص

- اتعرفت على عبد الحليم في آخر أيامه وقالي بيقولوا عليكي يابت رقاصة شاطرة.

- صممت مدفني يشبه لمدفن عبد الحليم وأرفض يتكتب عليه لقب راقصة.

-عانيت كثيرًا من السحر ومنزلي مليئ بالأسحار التي تُلقى في بيتي من خلال الخادمات.

-أواظب على قراءة القرآن لتحصين نفسي قبل الخروج من المنزل.

-الحب على السوشيال ميديا مش مقياس لأنه ممكن يكون غدر وكذب.

- معنديش مانع أحب حد أصغر مني.

- بتعاكس من طوب الأرض وكل الأجيال بتحبني.

-لا افكر في اعتزال الرقص حاليًا، ومقتنع بده ولا حاجة للتوبة

-الراقصات الأجنبيات نجحن لرخص أجورهن ومفيش واحدة منهم مميزة

- أول ما نزل كاظم الساهر مصر جيه يتفرج عليا في night club.

عدد زيجات فيفي عبده

وكانت قد فجرت فيفي عبده مفجأة للجمهور عن عدد زيجاتها في برنامج السيرة، بعدما أثارت الجدل مؤخرا بسبب أزمتها معهم، مشيرا إلى أن جميعهم تزوجها عرفي فيما عدا زوجها الأول كان شرعيا، فقالت: “أنا اتجوزت 5 مرات في حياتى، وكلهم جوازات كانت عرفى ماعدا أول جوازة كانت شرعى، وكنت صغيرة وقتها، ومكنش عاوز يطلقنى، ومن وقتها قلت لازم أتجوز عرفى عشان يبقى الموضوع سهل”.

وأشارت إلى أنها أنجبت أولى بناتها وهي في سن 25 سنة موضحة ان تعدد زيجاتها حفاظا على سمعتها وسمعة أبنائها، فقالت: “اتجوزت كتير لأن أي ست لما تتطلق ومتبقاش مرتبطة بيطلعوا عليها اشاعات، وأنا كنت بحب أقطع عرق وأسيح دمه وأتجوز على طول”.