/652849/صعقا-بالكهرباء-دفن-جثة-طالب-لقى-مصرعه-في-سوهاج

لقى طالب مصرعه صعقا بالكهرباء يبلغ من العمر 18 عاما، وذلك بعد قيامه بتوصيل التيار الكهربائى للمنزل من مولد كهرباء بعد انقطاعه صعقه التيار الكهربائى مما أسفر عن وفاته وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع طالب صعقا بالكهرباء فى جرجا جنوب سوهاج

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة صطالب صعقا بالكهرباء بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج وتم نقل جثته إلي مستشفى.

التحريات الأولية

وبألفحص والأنتقال أتضح من خلال التحريات الأولية التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بوصول المدعو «أبو الحمد ع ا ا»صاحب 18 سنة، طالب ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى جرجا العام «جثة هامدة» إدعاء صعق كهرباء.

وبسؤال والده المدعو «علاء» صاحب 48 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بتوصيل التيار الكهربائى للمنزل من مولد كهرباء بعد انقطاعه صعقه التيار الكهربائى مما أسفر عن وفاته ونفى الشبهة الجنائية.

هبوط حاد بالدورة الدمويةوالتنفسية

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة الطالب بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية» نتيجة صعق كهربائى، ولا توجد شبهة جنائية، وأكدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.