وزير الرى: عقد 6 جلسات فنية وعرض 40 بحثا خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط لاستعراض الاستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من 24 - 28 أكتوبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص".





وصرح الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، بأنه من المقرر عقد 6 جلسات فنية خلال فعاليات الأسبوع، حيث تقدم للأسبوع أكثر من 150 بحث علمى من عدة دول تضم أبحاث مقدمة من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجى جامعات وطلاب مدارس، الأمر الذى يضيف زخما علميا للأسبوع ويساعد على تبادل الافكار والخبرات ويساهم فى تحديد مجالات الشراكة والتعاون على كافة الأصعدة والمستويات العلمية والدولية.

واضاف الدكتور عبد العاطى، أنه تم اختيار حوالى 40 بحثا من خلال اللجنة العلمية للأسبوع والتى تتضمن عددا من العلماء والخبراء فى مجالات المياه والبيئة والتغيرات المناخية، للعرض ضمن فعاليات الاسبوع.

الجدير بالذكر أنه فى اليوم الأول من فعاليات الأسبوع سيتم عقد الجلسة الفنية الأولى تحت عنوان "التعاون على المستوى الإقليمى والقطاعى لتحقيق الأمن المائى"، وتتضمن الجلسة مشاركة عدد من الباحثين والخبراء الدوليين حيث سيتم استعراض آليات وأدوات التعاون فيما يخص المياه الدولية، بالإضافة لاستعراض بحث حول العلاقة بين التغذية والثقافة العامة والصحة وطبيعة التعامل مع الأنهار الدولية.

كما سيتم عقد جلستين فنيتين فى اليوم الثانى تحت عنوان "التطورات الحديثة فى إدارة الموارد المائية"، وكذلك إدارة الفيضانات والسيول كمصدر غير تقليدى للمياه العذبة، كما سيتم عرض بحث عن الاستخدام الفعال لمياه الصرف من المزارع السمكية فى تحسين جودة المحاصيل وزيادة إنتاجية المياه فى أنظمة الاستزراع المائى المتكاملة، كما سيتم عرض بحث عن استخدامات الذكاء الاصطناعى فى الحفاظ على المياه.

وفى اليوم الثالث سيتم عقد الجلسة الفنية الرابعة تحت عنوان "المياه والمجتمع" والتى ستناقش عددا من الابحاث العلمية حول حوكمة المياه من خلال معالجة فجوات البحث والابتكار فى المستقبل، وبحث حول الزيادة السكانية وخطة تخفيف الضغط على الشواطئ المصرية.

وخلال اليوم الرابع من الفعاليات سيتم عقد جلسة فنية تحت عنوان "المياه والتغيرات العالمية" والتى سيشارك فيها عدد من الخبراء والباحثين فى مجالات المياه والتغيرات المناخية، حيث سيتم عرض بحث عن الجفاف الموسمى وتأثيرات تغير المناخ فى المنطقة العربية، وكذلك بحث عن تأثير تغير المناخ على درجة حرارة مياه بحيرة قارون ومعدل البخر بها.

وأثناء فعاليات اليوم الخامس سيتم عقد جلسة فنية عن "الابتكار فى العلوم المائية" من خلال عرض بحث حول إزالة النترات من الماء عن طريق استخدام بذور الشيا، كما سيتم عرض بحث عن النمذجة الهيدروديناميكية لميناء مقترح بنائه على نهر النيل.

كما تتابع السكرتارية الدائمة للأسبوع باستمرار موقف المسابقات المختلفة التى ستُعقد خلال الحدث، ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج والتى انتهى التقديم لها فى نهاية أغسطس الماضى بمشاركة 29 مشروع من 11 جامعة، ومسابقة عرض أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراة فى ثلاث دقائق والتى تقدم لها 19 باحث من 12 جامعة، والمسابقة القومية لترشيد استخدام المياه (حافظ عليها تلاقيها) والتى تُقام للعام الرابع على التوالى من خلال إسبوع القاهرة للمياه، حيث قامت لجنة التحكيم بتقييم واختيار أفضل 10 تجارب، و سوف يتم تقديم أنظمة رى ذكية للمراكز الأولى، وتقدم الجوائز بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى.

وعلى جانب آخر، تتواصل الترتيبات الخاصة بمسابقة "شباب المبتكرين فى مجال المياه" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتى تتضمن المشاركة بمشروعات وابتكارات لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا والتى شارك فيها الطلبة من مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية بأكثر من 60 بحث فى مجال المياه، وتقام مسابقات مشروع التخرج، والثلاث دقائق، ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا تحت رعاية بنك الاستثمار الأوروبى.