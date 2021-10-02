فيديو.. مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية إلى الصومال تنفيذا لتوجيهات السيسى

جدة - نرمين السيد - أقلعت طائرة نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية المقدمة من وزارة الصحة والسكان، إلى جمهورية الصومال الشقيقة، للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء فى دولة الصومال.





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار استمرار الدعم والتضامن المصرى مع الدول الصديقة والشقيقة فى مختلف المحن والأزمات. ومن جانبهم، أعرب الجانب الصومالى عن عميق الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية والمساندة التى تقدمها للشعب الصومالى، مؤكدين أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين. تأتى تلك المساعدات تأكيدا لمتانة الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر والصومال، وانطلاقا من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الإفريقية فى مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم.

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