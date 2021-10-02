10 أكتوبر.. بدء تسليم أراضى الإسكان المتميز بالعاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم دفعة جديدة من قطع أراضى الإسكان المتميز بمدينة العاشر من رمضان، يوم الأحد 10-10-2021، وحتى يوم الأربعاء 20-10-2021.





وأوضح الجزار، أن العميل الفائز بقطعة أرض، عليه التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بمقر الجهاز لإنهاء الإجراءات واستكمال المستندات قبل الاستلام. فى حين أوضح المهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى بالحى الـ37 المجاورة الأولى من 1 : 30، يوم الأحد 10- 10-2021، والقطع من 31 : 60، يوم الإثنين 11- 10-2021، والقطع من 61 : 72، يوم الثلاثاء 12- 10-2021، والقطع بالمجاورة الثانية من 1 : 42، يوم الأربعاء 13- 10-2021، والقطع بالمجاورة السابعة من 1 : 11، والقطع بالمجاورة الثامنة من 1 : 4، يوم الخميس 14- 10-2021، وتخصيص الأيام من الأحد 17-10- 2021: الأربعاء 20- 10-2021، لمن تخلف عن الاستلام.

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