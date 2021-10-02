الرئيس السيسى يشهد اليوم احتفالية يوم القضاء المصري

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت احتفالية يوم القضاء المصري 2021، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي .

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