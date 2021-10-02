وزيرة البيئة تترأس تسيير أعمال جلسة تمويل المناخ خلال المشاورات التمهيدية قبل...

د. ياسمين فؤاد : رئاستنا لتسيير جلسة تمويل المناخ ..... دليل على دور مصر الريادى فى قضية تمويل المناخ

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتسيير أعمال جلسة تمويل المناخ خلال المشاورات التمهيدية قبل مؤتمر cop 26 لتغير المناخ بمشاركة الأتحاد الأوروبى والسويد وبحضور السيد جون كيرى المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ ، حيث تم مناقشة كافة النقاط الخلافية بالخاصة بموضوع تمويل المناخ ، مع الأخذ فى الأعتبار كافة وجهات النظر التى تم طرحها من قبل الدول والأطراف المشاركة فى المجموعة التى قامت مصر بتسيير أعمالها.

وقد قامت مصر بالتعاون مع نائب المفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء والوزير السويدى بتسيير جلسات العمل الخاصة بتمويل المناخ والتى ضمت عدد من الدول وهم : الولايات المتحدة الأمريكية والصين والسعودية وجنوب أفريقيا واليابان وسويسرا ، وقد هدفت جلسات العمل لتقريب وجهات النظر بين الدول النامية والدول المتقدمة المشاركين ، خاصة وان تمويل المناخ هو أحد أهم عناصر اتفاق باريس.

وقد استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد لمقترحات الدول المشاركة بالجلسة التى ترأستها حول تعزيز حشد التدفقات المالية المناخية وبعد انتهاء أعمال الجلسة تم إبلاغ رئيس المؤتمر بنتائج هذا التسيير تمهيدا لوضعه فى التقرير النهائى للمؤتمر .