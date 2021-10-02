تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء فى دولة الصومال

/652855/تنفيذا-لتوجيهات-الرئيس-السيسى-مصر-ترسل-مساعدات-طبية-للأشقاء-فى-دولة-الصومال

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة , وفى إطار إستمرار الدعم والتضامن المصرى مع الدول الصديقة والشقيقة فى مختلف المحن والأزمات.

دوت الخليج يرصد توجيهات الرئيس السيسي لارسال مساعدات طبية للصومال

مساعدات طبية للصومال

أقلعت طائره نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية الصومال الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء فى دولة الصومال.

مصر والصومال

ومن جانبهم أعرب الجانب الصومالى عن عميق الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية والمساندة التى تقدمها للشعب الصومالى ، مؤكدين أن تلك المساعدات تعكس روح الإخوة والتعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين.

تأتى تلك المساعدات تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر والصومال ، وإنطلاقاً من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية فى مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم .