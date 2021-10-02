خطوة بخطوة.. الشروط والأوراق المطلوبة لترخيص السلاح

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الشروط والأوراق المطلوبة لترخيص السلاح ، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة كافة التفاصيل المتعلقة ب ترخيص الأسلحة النارية ، والتى يمتلكها أصحاب الأملاك والشركات والشخصيات العامة، أو ممن هم مهددين بالاستيلاء على محال أو ممتلكات.

ويرصد دوت الخليج فى التقرير التالي، كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية ترخيص الأسلحة النارية، والاجراءات التى يلزم اتباعها.

شروط ترخيص السلاح

البداية، يلزم للشخص الذى يسعى إلى ترخيص سلاح ناري، أن يزيد سنه عن 21 سنة، ولا يمنح الترخيص لمن هو أقل سنًا من ذلك.

ويجب أيضًا أن تكون الصحيفة الجنائية الخاصة بالمواطن الذى يسعى إلى ترخيص السلاح، أن تكون خالية تمامًا من أى عجز نفسي أو عضوي، وأن يكون لائق صحيًا بدرجة كبيرة.

ومن الشروط التى المحددة أيضًا أن يكون الشخص الراغب فى الترخيص على درجة مميزة من الرؤية أي أن لا تقل عن 7/10 سواء بنظارة أو بدونها.

وأيضًا ممنوع على الراغب فى ترخيص السلاح أن يكون استخدامه محذورًا سواء فى المؤتمرات أو الاجتماعات العامة ودور المحاكم والموانئ وأيضًا المطارات.

الشروط والأوراق المطلوبة لترخيص السلاح

وفى السطور التالية نرصد كافة الاجراءات والأوراق التى يلزم استخدامها أثناء عملية ترخيص السلاح:-

ومن المتطلبات اللازمة أولًا تقديم طلب الترخيص والذى يقدم إلى مأمور القسم أو المركز الذى يتبعه محل إقامة طالب الترخيص.

وأن يقدم الراغب فى ترخيص السلاح أيضًا صحيفة الحالة الجنائية، على أن تكون خالية من أى تعديات مباشرة لأى مواطن، وأيضًا يلزم تقديم 4 صور شخصية.

يجب على الساعي لترخيص سلاح ناري، أن يُقدم بيان بمبررات الترخيص، وأيضًا شهادتان طبيتان من أخصائي تفيد لياقة المتقدم صحيًا باطنى ونظر. وأيضًا يلزم إمضاء الشخص الساعي إلى الترخيص الإمضاء على إقرار بعد وجود رخصة سلاح أخرى.

يُمنح الترخيص لمدة 5 سنوات وستكون قابلة للتجديد، على أن يكون البدء فى استخراج رخصة بعدها واستسلامه من مكان تسليمه بعد اكتفاء الاوراق. رسوم استخراج ترخيص السلاح، وفقًا لما هو محدد 505 جنيه لأول مرة مع الزيادة فى حالة التجديد.