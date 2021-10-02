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/652851/5إجراءات-هامة-ستحدث-بجلسة-انطلاق-دور-الانعقاد-الثانى-لمجلس-النواب
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، رئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى 5إجراءات جديدة، وذلك من منطلق كونها الجلسة الإجرائية الأولى بدور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، بعد أن دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى الأعضاء للاجتماع بحسب الدستور قبل الخميس الأول من أكتوبر لمواصلة أعمالهم الرقابية والتشريعية من خلال دور الانعقاد السنوى العادى.
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وينص الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
الإجراءات الخمسة المقررة بجلسة اليوم تتضمن قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (418) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، وقرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (322) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني.
5إجراءات هامة ستحدث بجلسة انطلاق دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب
وتتضمن أيضا الإعلان عن الإعتذارات من قبل الأعضاء لحضور جلسة اليوم، كما تتضمن أيضا الإعلان مع الإحالة للرسائل المقدمة للبرلمان من الحكومة سواء كانت مشروعات بقوانين أو اتفاقيات جمهورية، بجانب أى رسائل قد يتم إحالتها لمجلس الشيوخ، فى الوقت الذى من المرجح أن يلقى رئيس المجلس كلمة بمناسبة انطلاق دور الانعقاد الثانى يقدم من خلالها عدد من الرسائل بما يصب فى صالح المستقبل الأفضل للحياة البرلمانية، وأيضا الإعلان عن تلقى هيئة مكتب المجلس لرغبات الأعضاء بشأن الانضمام للجان النوعية
وتأتى الإجراءات المنتظرة كالتالى:
- قرار رئيـس الجمهـورية بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد الثاني
- قرار رئيـس جمهـورية بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني.
- الإعلان عن الإعتذارات والرسائل سواء كانت مشروعات بقوانين أو اتفاقيات جمهورية
- كلمة من رئيس المجلس بشأن انطلاق دور الانعقاد الثانى وأولويات المرحلة المقبل وأيضا الحكومة
- الإعلان عن فتح باب تلقى رغبات الانضمام من الأعضاء للجان النوعية لكشف قوائمها الأحد
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