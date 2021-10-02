/652852/الحماية-المدنية-تسيطر-على-حريق-داخل-مخزن-تابع-لشركة-أدوية-في-العياط

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم السبت، في السيطرة على حريق إندلع داخل مخزن تابع لشركة أدوية بمنطقة المحلج بدائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة الجيزة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق إندلع داخل مخزن تابع لشركة أدوية في الجيزة

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى رئيس غرفة عمليات النجدة، إشارة مفادها إندلاع حريق داخل أحد الشقق بعقار بمنطقة المحلج بدائرة المركز العياط، وعلي الفور انتقلت رجال الحماية المدنية، مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص والأنتقال أتضح إندلاع حريق داخل مخزن تابع لشركة أدوية وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمر.

وفي سياق أخر لقى طالب مصرعه صعقا بالكهرباء يبلغ من العمر 18 عاما، وذلك بعد قيامه بتوصيل التيار الكهربائى للمنزل من مولد كهرباء بعد انقطاعه صعقه التيار الكهربائى مما أسفر عن وفاته وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة صطالب صعقا بالكهرباء بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج وتم نقل جثته إلي مستشفى.

التحريات الأولية

وبالفحص والأنتقال أتضح من خلال التحريات الأولية التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب بوصول المدعو «أبو الحمد ع ا ا»صاحب 18 سنة، طالب ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى جرجا العام «جثة هامدة» إدعاء صعق كهرباء.

وبسؤال والده المدعو «علاء» صاحب 48 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بتوصيل التيار الكهربائى للمنزل من مولد كهرباء بعد انقطاعه صعقه التيار الكهربائى مما أسفر عن وفاته ونفى الشبهة الجنائية.