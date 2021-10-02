إلهام شاهين لـ عمرو أديب: «هتبرع بجثتي لطلبة الطب..ومعنديش مانع أتجوز دلوقتي»

/652854/إلهام-شاهين-لـ-عمرو-أديب-هتبرع-بجثتي-لطلبة-الطبومعنديش-مانع-أتجوز-دلوقتي

أثارت الفنانة إلهام شاهين الجدل حولها في الساعات القليلة الماضية بعدما أعلنت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه “الحكاية”، عن استعداده بالتبرع بأعضائها وجثتها كاملة لطلبة كلية الطب كي يدرسون عليها، لذا يرصد دوت الخليج أبرز تصريحات إلهام شاهين التي تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا

إلهام شاهين تعلن التبرع بأعضائها

أعلنت الفنانة إلهام شاهين، التبرع بأعضائها، بعد الوفاة إذا كانت تصلح وجاء ذلك خلال حفل توقيع كتاب المستشار أمير رمزي الذي يحمل أسم «أعداء مصر الخمسة».

وقالت إلهام خلال الحفل: «أنا بعلن إنه إذا كان مني أي حاجة تصلح للتبرع، لأنه طبعا التبرع له سن معين، فأي جزء يصلح مني فأنا بتبرع به، وأنا بعلن دا على الملأ كله».

وأضافت: «أتمنى أن كلنا نعمل كده، لأنه في الآخر جسمنا ده هياكله الدود فالأولى إن في إنسان يعيش بسببه». وأكملت: «أنا عرفت إن مصر كان فيها بنك للقرنية أيام السادات، وبسبب الأقلام المريضة الضعيفة اللي حاربوا الموضوع ده أُغلق هذا البنك، وأنا أطالب بعودة هذا البنك».

إلهام شاهين تؤيد تعليم طلبة الطب على جثتها

وأضافت إلهام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة mbc مصر: "الأعضاء هياكلها الدود والتراب .. عاوزة أعرف إيه اللي يمنع إننا نتبرع بالأعضاء"، وأكدت معقبة: "معنديش مشكة طالب الطب يتعلم في جثتي.. معنديش مانع أساهم بأي حاجة بخير من أجل البشرية".

واقترحت إلهام، أن تُشارك الدولة عبر إحدى المعنية بتنظيم عملية التبرع بالأعضاء، وذلك من خلال التوقيع على إقرار بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة.

ألهام شاهين تعلن استعدادها للزواج

أما عندما سألها عمرو أديب عن سن الزواج المناسب للمرأة، فأجابت عليه إلهام شاهين، قائلة: “أنا ممكن أتجوز في أي وقت"، ليداعبها أديب قائلًا: "يا بخته".

وأضافت الفنانة الشهيرة أن الطبيعة البشرية تعتمد على أنّ الراجل في حاجة للمرأة، والمرأة في حاجة للرجل، مشدّدة على أنه لا يمكن تغيير هذه الطبيعة، واصفة أنه من يعتبر العلاقة بين الزوجين تقتصر على العلاقة الجنسية بأنّه "صاحب تفكير قاصر".

وأشارت إلى أن المرأة يمكنها الزواج في أي وقت طالما أنّها وجدت الرجل المناسب بالنسبة لها، مؤكدة أن العلاقة بينهما تكون ضروروية في تحقيق مفهوم السند.