احتفالا بذكرى نصر أكتوبر..دياب يطرح أغنية وطنية بعنوان «حكاية متتنسيش»

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حرص المطرب دياب على الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد على طريقته الخاصة من خلال دمج موهتبه الغنائية مع هذا الحدث العظيم، لينتج لنا عمل غنائي جديد بعنوان «حكاية متتنسيش».

دوت الخليج يرصد إحتفال دياب بذكرى نصر أكتوبر

أغنية «حكاية متتنسيش» للمطرب دياب

وطرح دياب أغنيته الوطنية الجديدة «حكاية متتنسيش» في الساعات الأولى من اليوم،ولاقت تفاعلا جماهيريا كبيرا خلال تلك الفترة، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أدهم دهيمة وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام ومن إنتاج المتحدة.

دياب يطرح أحدث أغانيه بتوقيع عزيز الشافعي

هذا وقد طرح الفنان المصري دياب أحدث أغانيه والتي تحمل اسم «يا ساتر» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ومن المتوقع أن أحدثت ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وإنتاج شركة تالنت بيتس للمنتج وليد منصور الذي يتعاون معه للمرة الأولى.

وتقول كلمات أغنية «يا ساتر»: "بتغلي نفسك تختفي و تظهر براحتك.. تنطفي الشمس ف غيابك.. جنابك هتحن امتى بتغلي نفسك علينا.. واحنا اتهرينا عينينا طلعت عينينا.. عانينا من بعدك إنت ياعم ده انت عمنا.. و تخصنا و تهمنا ما تخلي بالك مننا.. نحن هنا يا عم ده انت عمهم و انت اللي حارق دمهم.. عزالك اللي نفسهم ف بعدنا وتعالي وتعالي و تعالي وتعالي.. في حته الفاضيه وتعالي و تعالي و تعالي وتعالي.. نديهم القاضيه ده انا حالتي ف بعدك حالة بتعلي الريتم عشان نجم وليك شنه و رنه.. وليك إسم احنا بقينا حبايب بالإسم ولا بتسأل فينا بتقل قيمتنا عشان ناس مالهاش أصلا لزمه.. عامل أزمه كبيرة مصغرنا عبرنا وروقها علينا".

دياب يؤيد قرار الفلاشة

وكان قد أوضح دياب رأيه في القرار التي أصدرته المهن الموسيقية مؤخرا، بدعم من الفنان هاني شاكر، وهو منع استخدام الفلاشة أثناء إحياء المطربين لحفلاتهم في أي مكان كما يجب الإستعانة بفرقة موسيقية متكاملة خلال الحفل، فقال أثناء ضيافته ببرنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائيات mbc مصر: “"طبعا قرار عظيم عشان حرام الموسيقيين قاعدين في البيت مبيشتغلوش. أنا دلوقت كمطرب على الأقل يبقى معايا 8 موسيقيين عشان الناس تاكل عيش”.