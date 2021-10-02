/652859/الحسيني-جلال-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-أزمة-تعيين-حملة-الماجستير-والدكتوراه

أعلن النائب الحسيني جلال، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، موجه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتوره هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والكتور محمد معيط وزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، بشأن أزمة تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه.

حملة الماجستير والدكتوراه

وأشار النائب الحسيني جلال، عضو مجلس النواب ،فى طلب الإحاطة المقدم منه، إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5 السنة ١١، ٢ الخاص بالمشروع القومي التعدين أوائل الخريجين وحملة الماجستير اليوم السنوات السابقة، لم يتقدم للامام سوي عن صدور قرار بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه ٢٠١٤ والمعتمد درجاتهم المالية في شهر نوفمبر وديسمبر ٢٠١٤، لافتا الى أن المرادات على تعيين أوائل الخريج سابقة على ذلك في يوليو ٢٠١٤ اي حتى قبل صدور قانون الخدمة المدنية

دور الانعقاد الثاني

هذا وتنعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، بدور الانعقاد الثاني، اليوم السبت الموافق 2/10/2021، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، وحضور أغلب النواب.

هذا وأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدول أعمال الجلسة الافتتاحية المقرر لها يوم السبت 2 من أكتوبر، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث من المقرر أن تبدأ الساعة الحادية عشرةصباحًا، وتتضمن قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (418) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، وقرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (322) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني.