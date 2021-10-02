«هرجع أطلع لايف..وطول مافي نفس هكمل الحياة»..رسالة تحفيزية جديدة من أسماء مصطفى

/652860/هرجع-أطلع-لايفوطول-مافي-نفس-هكمل-الحياةرسالة-تحفيزية-جديدة-من-أسماء-مصطفى

وجهت الإعلامية أسماء مصطفى رسالة تحفيزية جديدة لجمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ترصد من خلالها عزيمتها القوية وإصرراها على عد الاستسلام للمرض رغم صعوبته، اذ أنها تعاني من السرطان، مشيرة إلى أنها سوف تشاركهم تجربتها مع هذا المرض، حتى تدعم جميع المرضى في محنتهم.

دوت الخليج يرصد أحدث رسائل أسماء مصطفى للجمهور

رسالة الإعلامية أسماء مصطفى للجمهور

كتبت أسماء مصطفى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “صباح الخيرعليكم جميعًا، من باب الفضفضة لأن الصفحة بالنسبة ليه هى المتنفس الوحيد، اللى كتير بعبر فيه عن إلى جوايا، لما بكتب بوست والاقي دعوات كتير الحمد لله بفرح أوي، لأن محدش عارف مننا دعوة مين مستجابة أسرع أو مين أقرب، كلنا بنحاول نجتهد وربنا المعين الشافي”.

وتابعت أسماء: “مش بيكون هدفي من البوست نفسي وبس، لا بقول يمكن كلامي يفيد غيري أو على الأقل يصبر حد، على ابتلائه لما يشوف ابتلاء شخص آخر، الحاجة الثانية أن الصفحة، وده من فضل ربنا عليها الالاف الناس، معرفش فيهم إلا عدد قليل جدًا، لكن بينا تواصل ومحبة وثقة لوجه الله، مش مجاملات بين أصدقاء أو معارف”.

أسماء مصطفى تعلن مشاركة مرضها مع جمهورها

وأعلنت أسماء مصطفى عن مشاركة جمهورها رحلتها مع المرض بداية من رحلة علاجها الجديدة، فاستكملت: “وأخيرًا أوعدكم قريب جدًا جدًا، أو ما أبدأ مرحلة العلاج الجاية، أني هرجع أطلع لايف، وأحاول أفيد غيري، ما هو طول ما في نفس هنكمل الحياة، وأنا بعمل اللى ربنا أمرني بيه بدعي وباخد بالأسباب، واتوكل على الله، وأول حاجة وأهم حاجة لينا جميعًا، هى الرضا بقضاء الله، أي ما كان ولأنه لا راد لقضاء الله، إلا بقدر الله”.

واختتمت أسماء حديثها موجهة الشكر للجمهور: “شكرًا ليكم أنكم مستحملني ولسه بتدوني أمل، أني على الأقل طول الفترة اللى عدت من حياتي كنت صح، وكسبت حب ومحبة الناس الحمد لله”.

أسماء مصطفى تعلن إصابتها بالسرطان

وسبق وأن أعلنت الإعلامية أسماء مصطفى مقدمة برنامج هذا الصباح، على قناة إكسترا نيوز، عن أسباب اختفائها خلال الفترة الماضية.

وقالت أسماء مصطفى في منشور لها، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «بعتذر طول الفترة اللي فاتت عن الاختفاء وعدم الرد غصب عني الحقيقة بقالي كام شهر مش عارفة أرد أو أكتب أقول إيه لمعظم الناس وده كان علشان أمي وعيلتى لحد ما يستوعبوا القصة وبعد ما عرفت ورضيت خلاص مش فارق معايا خلاص».

وتابعت الإعلامية أسماء مصطفى: «أنا حالي حال ناس غيري كتير بيمروا بمعركة مع المرض اللعين الاسم صعب معلش، وأنا منهم بحاول وبكافح وربنا كريم صحيح المشوار لسه طويل والشفا بإيدين ربنا وحده وما علينا غير إننا ناخد بالأسباب ونرضى بقضاء الله ونسأله اللطف فيه مش عايزة حد يزعل أنا بس محتاجة الدعاء لأني مؤمنة إنه بيغير القدر.. أنا قطعت مسافة كويسة في رحلة العلاج الحمد لله ولسه في خطوات تانية ربنا يسهل في انتظار تحديد ميعاد العملية علشان كده عدم ظهوري هيطول.. رجاء تاني محدش يضايق فضلا الدعاء».​