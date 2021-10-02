ماذا حقق ناصر ماهر قبل الرحيل عن الأهلي؟

أعلن ناصر ماهر، لاعب النادي الأهلي رحيلة رسمياً عن الفريق، وذلك قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر ناصر ماهر عبر حسابة الرسمي على تويتر وقال" اليوم أعلن رحيلي عن النادي الأهلي، يعلم الله أنني لم أدخر جهدا أو نقطة عرق في سبيل خدمة النادي الأهلي".

وتابع" كما أشكر الجمهور السند الحقيقي وأشكر زملائي وأتمنى لهم التوفيق فيما هو قادم".

وكان نادي بيراميدز يريد الحصول على خدمات ناصر ماهر، إلا أن إدارة الأهلي رفضت بسبب تعنت الإدارة بعد بيع إبراهيم عادل للنادي الأهلي، ليغلق المارد الأحمر الفرصة أمام بيراميدز للتعاقد مع اللاعب.

ووافق ناصر ماهر على التواجد مع فريق فيوتشر، والذي أعلن ضم عدد مميز من لاعبي الأهلي خلال الفترة الماضية وأبرزهم، سعد سمير، كريم نيدفيد، محمد عبد المنعم، مصطفى البدري.

خاض ناصر ماهر مع الاهلى 44 مباراة بكل البطولات بإجمالى 2800 دقيقة لعب سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع مثلهم وتوج مع الفريق الأحمر ببطولة الدوري مرة وكأس مصر مرة، ولعب ناصر ماهر فى صفوف سموحة 65 مباراة بإجمالى 5501 دقيقة لعب سجل خلالها 9 أهداف وصنع 16 هدف أخر كما لعب فى صفوف بتروجت 23 مباراة بإجمالى 1183 دقيقة لعب صنع خلالها هدف وحيد ولم يسجل أهدافاً.

ليكون إجمالى مشاركات ناصر طوال رحلته مع الساحرة المستديرة 132 مباراة سجل خلالها 12 هدف وصنع 20 هدف وتوج مع المنتخب الاوليمبى بكأس الامم الافريقية تحت 23 عاماً والتى أقيمت بالقاهرة.

يلتقي الأهلي في المباراة المقبلة مع فريق يونيون سبورتيف جيندراماري في مصر يوم 22 أكتوبر المقبل.

وسيبدأ الأهلي بعد أيام من تلك المواجهة منافسات الدوري المصري موسم 2021-2022 بحسب ما ستحدده القرعة التي سيجريها الاتحاد المصري لكرة القدم خلال أيام.

نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في عبور عقبة إنبي بدور الـ16 من بطولة كأس مصر، بتحقيقه فوز صعب بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء السبت الماضي، المباراة استضافها ملعب استاد الإسكندرية، وحسمها المارد الأحمر بهدف سجله اللاعب البديل صلاح محسن.

نتيجة مباراة الاهلي وانبي

واستطاع النادي الأهلي من تحقيق الفوز علي فريق انبي بهدف نظيف والصعود لمواجهة نادي بيراميدز في دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

مع بداية شوط المباراة الثاني قام بيتسو موسيماني بإجراء التبديل الأول بالدفع باللاعب لويس ميكيسوني بدلاً من محمود عبد المنعم كهربا.

وفي الدقيقة 65 يضيع البديل لويس ميكيسوني فرصة هدف محقق بعد مراوغة دفاعات نادي إنبي ولكن يفشل في ترجمتها داخل الشباك.