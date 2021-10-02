قومى المرأة يهنئ «أم أطفال مصر» على الفوز بالمركز الأول فى الرواج المجتمعى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بمناسبة فوز الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال تحت رئاستها بالمركز الأول فى الرواج المجتمعى Most popular ببرنامج مقدمى المشورة الأسرية لتنمية الأسرة المصرية وحل القضية السكانية من منظور حقوق الطفل وذلك فى جائزة التميز المقدمة من جمعية التطوير والتميز.
وأعربت الدكتورة مايا مرسى، وفقا لبيان صحفى، عن بالغ سعادتها وفخرها بفوز الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال برئاسة الدكتورة عبلة الألفى بالمركز الأول فى الرواج المجتمعى Most popular ببرنامج مقدمى المشورة الأسرية لتنمية الأسرة المصرية وحل القضية السكانية من منظور حقوق الطفل.
وأكد مرسى، على النجاحات المتميزة التى حققتها فى كافة المجالات التنموية وخاصة مجال طب الأطفال وفى تدريب الأطباء على كيفية التعامل مع الأطفال وعلاجهم، متمنية لها المزيد من التقدم والنجاح ودوام التوفيق.
يذكر أن الدكتورة عبلة الألفى لقبت "أم أطفال مصر"، نظرًا لاهتمامها الشديد بدعم الطفولة المبكرة من خلال مبادرة "حلمنا" وقد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا بتعينها ضمن قائمة الأعضاء المعينين بمجلس النواب.
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