متحدث الرئاسة: يوم القضاء المصرى يتواكب مع بدء عمل المرأة بالنيابات

جدة - نرمين السيد - قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، التقى الأسبوع الماضى المستشار عمر مروان وزير العدل، وتم تناول جميع التطورات وجهود تطوير المنظومة القضائية من أجل العدالة الناجزة والتسهيل على المواطنين، وتم الاتفاق على أن يكون 2 أكتوبر يوما للاحتفال بالقضاء المصرى والذى يتواكب مع بدء عمل المرأة فى النيابة العامة والإدارية، مضيفًا: "احتفالية تجسد جميع المعانى من تدعيم المرأة".





وأضاف راضى، فى تصريحات له، اليوم السبت، أن الرقمنة والميكنة اتجاه فى العالم أجمع بتطويع التكنولوجيا وشبكات الإنترنت لصالح المواطنين والإنسانية، لافتًا إلى أنه يتم حاليا فى مصر ربط جميع الخدمات الموجودة فى القطاع الحكومى مع شبكة موحدة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى عقد سلسلة من اللقاءات خلال الفترة الماضية وتم استعراض ما تم إنجازه فى مصر الرقمية، مؤكدًا أنه سيكون هناك نقلة كبيرة مع الانتقال للعاصمة الإدارية.

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