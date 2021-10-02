عاجل.. الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد احتفالية يوم القضاء المصرى

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ قليل، إلى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، لحضور احتفالية يوم القضاء المصرى.



جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ قليل، إلى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، لحضور احتفالية يوم القضاء المصرى. يذكر أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية، أصدر فى يونيو الماضى، مجموعة من القرارات كان أبرزها تحديد الأول من أكتوبر يوما للقضاء المصرى وعيدا لرجاله.

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