جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تنفيذا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (418) لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى الثانى، والذى تم نشره فى الجريدة الرسمية الجمعة قبل الماضية. وتشهد الجلسة اليوم تلاوة قرارى الدعوة للانعقاد الثانى، وفض الدور الأول من الفصل التشريعى الثانى. ومن المقرر أن يدعو المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الأعضاء لتسجيل رغباتهم فى الانضمام لعضوية اللجان النوعية للمجلس والبالغ عددها 25 لجنة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء أولى جلسات دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.