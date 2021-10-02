وزيرة البيئة تترأس تسيير أعمال جلسة تمويل المناخ

جدة - نرمين السيد - ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أعمال جلسة تمويل المناخ خلال المشاورات التمهيدية قبل مؤتمر cop 26 لتغير المناخ، بمشاركة الاتحاد الأوروبى والسويد، وبحضور جون كيرى المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ.





وتم مناقشة جميع النقاط الخلافية بموضوع تمويل المناخ، مع الأخذ فى الاعتبار وجهات النظر التى تم طرحها من قبل الدول والأطراف المشاركة فى المجموعة التى سيرت مصر أعمالها.

وتعاونت مصر مع نائب المفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء والوزير السويدى، فى تسيير جلسات العمل بتمويل المناخ والتى ضمت عدد من الدول وهم "الولايات المتحدة الأمريكية والصين والسعودية وجنوب إفريقيا واليابان وسويسرا"، وهدفت جلسات العمل لتقريب وجهات النظر بين الدول النامية والدول المتقدمة المشاركين، خصوصًا وأن تمويل المناخ هو أحد أهم عناصر اتفاق باريس.

واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، لمقترحات الدول المشاركة بالجلسة التى ترأستها حول تعزيز حشد التدفقات المالية المناخية وبعد انتهاء أعمال الجلسة، تم إبلاغ رئيس المؤتمر بنتائج هذا التسيير تمهيدا لوضعه فى التقرير النهائى للمؤتمر .