عاجل.. وزير العدل للسيسى: التاريخ سوف يذكر قيادتكم الواعية للوطن

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، خلال احتفالية يوم القضاء المصرى، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، أن التاريخ سوف يذكر قيادتكم الحكيمة والواعية للوطن، فى ظرف تاريخى دقيق يموج بالتهديدات والتقلبات، ومواجهة التحديات العاتية والعمليات الإرهابية، إذ رسمتم خارطة طريق لتنمية مصر، وكان لوزارة العدل موقعا فيها.
وأوضح أن الوزارة تمكنت خلال أقل من عامين من إنجاز عدد غير مسبوق من المشروعات المتنوعة لتطوير المنظومة القضائية.
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