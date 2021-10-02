بث مباشر.. احتفالية يوم القضاء المصرى بحضور الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، احتفالية يوم القضاء المصرى، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.



جدة - نرمين السيد - يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم السبت، احتفالية يوم القضاء المصرى، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس. يذكر أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية، أصدر فى يونيو الماضى، مجموعة من القرارات كان أبرزها تحديد الأول من أكتوبر يوما للقضاء المصرى وعيدا لرجاله.

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