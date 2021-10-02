وزيرا التنمية المحلية والسياحة والآثار يصل إلي الأقصر لمتابعة تنفيذ مشروعات...

وصل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار منذ قليل إلي محافظة الأقصر لمتابعة تنفيذ المشروعات المرتبطة بإحياء طريق الكباش تمهيداً لافتتاحه في احتفالية كبري سيتم اقامتها بالأقصر ، وذلك في ضوء اهتمام السيد رئيس الجمهورية بهذا المشروع القومي وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

وكان في استقبال اللواء محمود شعراوي والدكتور خالد العناني عقب وصولهما كل من المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ومحمد عبدالقادر نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

يشارك في زيارة وزير التنمية المحلية للأقصر كل من اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور ولاء جاد الكريم مدير مبادرة حياة كريمة بالوزارة و عدد من قيادات التنمية المحلية و القيادات التنفيذية بالمحافظة وجهاز التعمير .

ومن المقرر أن تشهد زيارة وزير التنمية المحلية إلي الأقصر تفقد المشروعات الجارية ضمن برنامج تطوير الريف المصري بقرية الدير التابعة لمركز اسنا والتي يتبعها عدد الوحدات القروية والنجوع ، حيث يجري تفقد مشروع انشاء مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية وإنشاء عدد من الأجنحة ببعض المدارس ، بالإضافة إلي مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق وتوصيل خطوط الفايبر للجمعات الحكومية.

ومن المقرر أن يعقد وزير التنمية المحلية أيضاً خلال الزيارة اجتماعاً مع المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج واللواء أشرف الداودي محافظ قنا واللواء أشرف عطية عبدالباري محافظ أسوان بحضور منسقي مبادرة حياة كريمة بالمحافظات ورؤساء الوحدات القروية المحلية بمراكز حياة كريمة في المحافظات الأربعة بالمراكز المستهدفة في المرحلة الأولي من برنامج تطوير الريف المصري.