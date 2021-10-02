«كيروش» يرضي قفشة وشريف.. انضمام ثنائي الأهلي في كأس العرب

أرسل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني القائمة المبدئية للاعبين إلى الاتحاد العربي لكرة القدم والذي سيتم اختيار القائمة النهائية من بينها. وكان الاتحاد العربي قد حدد أول أكتوبر الحالي موعدًا أخيرا للفرق المشاركة في كأس العرب التي تستضيفها الدوحة في ديسمبر المقبل ، وذلك لإرسال قوائمها المبدئية التي تضم 35 لاعبًا.. وجاءت قائمة مصر على النحو التالي:

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