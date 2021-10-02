نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على المواعيد الشتوية لغلق المحلات 2021 في مصر والمحلات المستثناة من هذا القرار في المقال التالي

عمر شويل - جدة المواعيد الشتوية لغلق المحلات 2021، يتساءل أصحاب المحلات التجارية والمراكز الكبرى وأصحاب المقاهي والمطاعم عن المواعيد الشتوية لغلق المحلات 2021، خصوصًا بعد ارتفاع حالات الإصابة من جديد بفيروس كورونا المستجد وانتشار الفيروس على نطاق واسع، وفتح المقاهي والمراكز التجارية والمحلات أكثر من اللازم قد يساعد على نشر الفيروس أكثر من الأول، وقد أعلنت الحكومة المصرية عن مواعيد غلق المقاهي في الشتاء، وقامت بتحديد مواعيد معينة تم الاتفاق عليها من قبل وزارة التنمية المحلية.

مع العلم أن هذه المواعيد الجديدة عبارة عن قرارات اتخذتها الحكومة لتنظيم عمل المحلات في الشتاء وكذلك الكافيهات والمطاعم، وبدأ العمل بالفعل بالمواعيد الشتوية الجديدة من أمس الخميس الموافق 30 سبتمبر 2021، وسيتم العمل بها حتى ينتهي فصل الشتاء.

المواعيد الشتوية لغلق المحلات 2021

قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن المواعيد الشتوية لغلق المحلات 2021 والمقاهي، وأهم ما نصت عليه قرارات التنظيم بالتعاون بين الحكومة المصرية ووزارة التنمية بالمحلية كالتالي:

سوف يتم العمل في المحالات التجارية وجميع أسواق التسوق من الساعة السابعة صباحًا ويتم غلقها في المساء في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويكون نشاطها ما بين الفترتين فقط طوال الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة.

ويتم العمل بجميع المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم يومي الخميس والجمعة من أول الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر مساءً.

بينما يتم العمل بالأماكن الخاصة والمولات التجارية الكبيرة والأسواق الكبرى من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

المواعيد الشتوية لغلق الورش 2021

بينما بالنسبة للورش المواعيد الشتوية لغلق الورش2021، وكذلك محالات ممارسة العمل الحر الحرفي، فهذه المحلات والورش موجودة داخل العديد من التجمعات السكنية، سيكون غلقها في تمام الساعة السادسة مساءً، مع العلم أنه سيتم العمل بهذه الورش من الساعة الثامنة صباح كل يوم.

وهذه القرارات تم إصدارها من لجنة التراخيص العليا وأي شخص لم يلتزم بهذه القوانين يُعرض لعقوبات كبيرة، مع العلم أنه يتم استثناء محلات السوبر ماركت والأفران والمخابز والبقالة ومحلات بيع الدواجن وبيع الخضروات والفواكه من هذه القرارات، وبكل تأكيد لا تُطبق تلك القرارات على الصيدليات.