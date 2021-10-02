/652866/استكمال-تطوير-القاهرة-التاريخية-والمستشار-الإعلامي-للوزراء-مش-هنسيب-مكان-فى-بلدنا-مفيهوش-شغل

استكملت الحكومة المصرية، مشروع تطوير القاهرة التاريخية، اليوم، وذلك بمنطقة الحاكم بوسط القاهرة.

وكانت الحكومة المصرية قد خصصت ميزانية محددة لتطوير القاهرة التاريخية، والتى تكلف 30 مليار جنيه، وهو المشروع التى من المرتقب أن يُحدث نقلة حضارية بالعاصمة.

دوت الخليج

استكمال أعمال التطوير والتحديث بالقاهرة التاريخية

وتأتي مرحلة التطوير والتحديث التى تعمل الحكومة المصرية على تنفيذها، انطلاقًا من إحداث نقلة حضارية بالعاصمة، والعمل على استعادة المظهر الجمالي والحضارى للقاهرة التاريخية.

هاني يونس: مش هنسيب مكان فى بلدنا مفيهوش شغل

ونشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عبر صفحته الشخصية "فيس بوك" عدد من الصور الفوتغرافية، لمرحلة تطوير حاصة فى منطقة مسجد الحاكم فى القاهرة.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي:" مش هنسيب مكان فى بلدنا مفيهوش شغل، افرحوا واسعدوا بما يحدث فى القاهرة التاريخية".

وتابع المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، هاني يونس، حديثه قائلًا:" دي أعمال تطوير الواجهات فى منطقة مسجد الحاكم ضمن تطوير القاهرة التاريخية".

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال التطوير الخاصة بالمشروع، تكلف 30 مليار جنيه، ويحظى بمتابعة مستمرة من قبل القيادة السياسية ورئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي.

ويسعى المشروع إلى إعادة إحياء القاهرة التاريخية، والعمل على إعادتها لسابق عهدها من عشرات السنين، والقضاء نهائيًا على الإهمال الحادث فيها خلال السنوات الماضية.